Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.02.2026 11:00

Otomotiv endüstrisinden ocakta 3,1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisi, ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artışla 3 milyar 61 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisinden ocakta 3,1 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin ocak dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artışla 3 milyar 61 milyon dolar oldu.

Sektörün Türkiye ihracatı içindeki payı ise yüzde 17,4 olarak hesaplandı.

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ocak ayı ihracatı yüzde 4 artışla 1 milyar 304 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

"Binek otomobiller" ihracatı ocakta yüzde 5 düşerek 904 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 0,4 azalışla 480 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 11 artışla 215 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 39 artışla 119 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ocak ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya ihracat yüzde 6 arttı

Ocak ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 6 artışla 490 milyon dolara ulaştı.

Fransa, yüzde 5 düşüş ve 311 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, İspanya'ya ise geçen ay yüzde 14 artışla 292 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke grubu özelinde ise geçen ay Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 7 artışla 2 milyar 282 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

"Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatı"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen ay İspanya ve İtalya gibi zorlu pazarlarda çift haneli büyüme kaydedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıla tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatıyla başlamak, endüstrimiz için çok önemli bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Türkiye otomotiv endüstrisinin rekabetçi ruhunu ortaya koyan bu tablo, Türkiye'nin sadece bir üretim üssü değil aynı zamanda teknolojisi ve kalitesiyle küresel standartları belirleyen stratejik bir ortak olduğunu bir kez daha tescilledi."

ETİKETLER
Otomotiv İhracat
Sıradaki Haber
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Siber suç örgütleri "banka hesabı kullandırma" yöntemiyle, gençlerin geleceğini karartıyor
12:15
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları 9 Şubat'ta açıklanacak
12:15
Asrın inşasında 200 bin kişi sahada görev yaptı
12:06
İLBANK deprem bölgesinde 160'tan fazla altyapı projesini tamamladı
12:04
MSB: Yunanistan'ın açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır, kabul edilemez
11:57
Putin'in temsilcisi Dmitriyev: Ukrayna barış anlaşmasında ilerleme sağlandı
Gazze’de doğuştan görme engelli çocuk, boncuklardan yaptığı el işiyle umut buluyor
Gazze’de doğuştan görme engelli çocuk, boncuklardan yaptığı el işiyle umut buluyor
FOTO FOKUS
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ