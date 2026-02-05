Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
05.02.2026

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında 52 şüpheli hakkında iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında 52 şüpheli hakkında iddianame

Başsavcılıkça "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi.

