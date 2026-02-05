Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.02.2026 09:14

Buca Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 25 gözaltı

İzmir'de Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25'i yakalandı.

Buca Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 25 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyede rüşvet karşılığı çeşitli imar ve planlarda mevzuata aykırı yerleri usulüne uygunmuş gibi ruhsatlandırdığı ve menfaat temin ettiği tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden 1'inin yurt dışında olduğu, 2'sinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında 52 şüpheli hakkında iddianame
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Şubat ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
10:01
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde denetim ve teftiş toplantısı
09:57
YKS başvuruları yarın başlıyor
09:55
Trump, Epstein dosyası kapsamında Clinton'a yönelik soruşturmadan rahatsız olduğunu söyledi
10:14
Bakan Kurum: 'Bittik artık' denilen yerde yeniden ayağa kalktık
09:45
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
25 Filistinli hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne döndü
25 Filistinli hasta Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne döndü
FOTO FOKUS
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 123 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ