Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.02.2026 02:20

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]

Kayseri-Malatya kara yolu Kepez Kavşağı yakınlarında bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Kadir Yalnız olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ve araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Yalnız'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER
Kayseri Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin'de ambulansla cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:19
Mersin'de ambulansla cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
01:14
İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
00:47
Katil İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan UNRWA merkezinin elektrik ve suyunu kesti
00:14
Trump'tan Minneapolis'teki protestolar için "daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesi
00:05
Trump'a suikast girişimiyle suçlanan Routh, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
23:40
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
İsrail'in serbest bıraktığı bir grup Filistinli Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ