Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri-Malatya kara yolu Kepez Kavşağı yakınlarında bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Kadir Yalnız olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ve araçtaki 3 kişi ise yaralandı.
Yaralılar ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.
Yalnız'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.