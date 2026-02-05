Çok Bulutlu 2.6ºC Ankara
Türkiye
AA 05.02.2026 02:16

Mersin'de ambulansla cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hasta taşıyan ambulansla cipin karıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Mersin'de ambulansla cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde K.B. idaresindeki hasta taşıyan ambulans ile M.B. yönetimindeki bir cip 34. Cadde'deki kavşakta çarpıştı.

Çarpma sonucu devrilen ambulanstaki sağlık çalışanları K.B, N.B. ve E.K. ile hasta Y.K. ve cip sürücüsü M.B. yaralandı.

Mersin'de ambulansla cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazada ambulans ve cipte hasar oluştu.

Bu arada, kazanın Tarsus ilçesinden alınan hastanın Mersin'deki özel bir hastaneye götürüldüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.

Mersin Trafik Kazası Ambulans
