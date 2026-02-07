Hafif Sağanak Yağışlı 10ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.02.2026 14:43

Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki resmi karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kral 2. Abdullah, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'de

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe de iştirak edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı'nın ziyaretine iliştin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Duran, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Ürdün
