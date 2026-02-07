Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
Dünya
AA 07.02.2026 11:29

UNICEF: Ateşkese rağmen yılbaşından bu yana Gazze’de 37 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiği Gazze Şeridi’nde, yılbaşından bu yana 37 Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

UNICEF: Ateşkese rağmen yılbaşından bu yana Gazze’de 37 çocuk hayatını kaybetti

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, Gazze’de yürürlükteki ateşkesin son derece kırılgan olduğu, İsrail’in saldırıları nedeniyle çocukların yaşamının hâlâ ciddi tehdit altında bulunduğu vurgulanarak, yılbaşından bu yana Gazze’de 37 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Raporda, ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de çocukların hava saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı, sağlık, su ve eğitim sistemlerinin çökmesi nedeniyle insani koşulların ölümcül boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Mevcut durumun Gazze’deki çocuklar için "son derece kırılgan ve ölümcül" olmaya devam ettiğini belirtilen raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de artan İsrail saldırılarının çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekilerek, burada da ocak ayında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 25 çocuğun ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in anlaşmayı sık sık ihlal etmesi nedeniyle yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılar sırasında, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce Filistinli yaşamını yitirmişti. 

UNICEF İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
