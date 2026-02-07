SARSILMAZ'ın yeni nesil silah sistemleri Suudi Arabistan'da görücüye çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda, başta 25 mm TRM Topu olmak üzere yeni nesil silah ve silah sistemlerinin uluslararası son kullanıcılar ve karar vericilerle buluşturulması hedefleniyor.

140 yılı aşkın geçmişe sahip SARSILMAZ, 80’den fazla ülkeye ihracat yapan, askeri ve güvenlik güçlerine yönelik silah sistemleri geliştiren öncü savunma sanayi firmaları arasında yer alıyor.

AR-GE odaklı üretim yaklaşımı, mühendislik kabiliyetleri ve geniş ürün portföyüyle dikkat çeken şirket, bir ordunun ihtiyaç duyabileceği kapsamlı bir ürün gamıyla WDS 2026’da yer alacak. SARSILMAZ, fuar kapsamında Suudi Arabistan’ın savunma sanayi alanındaki önemli kurumları SAMI ve GAMI ile yürütülen iş birliklerini daha ileri bir aşamaya taşımayı amaçlıyor.

SARSILMAZ Dış Ticaret Genel Müdürü Nuri Kızıltan, fuara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"World Defense Show, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir platform değil, aynı zamanda savunma sanayinde uzun vadeli iş birliklerinin temellerinin atıldığı stratejik bir buluşma noktası. SARSILMAZ olarak bu fuarda, farklı coğrafyaların operasyonel ihtiyaçlarına yanıt verebilen sistemlerimizi sahadaki kullanıcılarla doğrudan buluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle Suudi Arabistan başta olmak üzere Orta Doğu pazarında mevcut iş birliklerimizi derinleştirmeyi ve yeni projelere zemin hazırlamayı amaçlıyoruz."

Farklı şartlarda güvenilirliği test edilmiş sistemler sergilenecek

Fuar boyunca, her iklim ve operasyonel koşulda güvenilirliği test edilmiş sistemlerini sergileyecek olan şirket, SARSILMAZ–TUSAŞ ortaklığı kapsamında TR Mekatronik tarafından geliştirilen 25 mm TRM Topu, farklı çap ve kalibrelerde ağır makineli tüfekler, piyade tüfekleri ve SAR9 tabanca ailesinin yeni nesil modellerini ziyaretçilerin incelemesine sunacak.

SARSILMAZ bu ürün gamı içinde güvenlik güçlerinin farklı operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği 12,7 mm SAR 127 MT, 7,62 mm SAR 762 MT makineli tüfekleri, 7,62x39 SAR15T ve 7,62x51 MPT76 piyade tüfeklerini uluslararası kullanıcılarla buluşturacak.

World Defense Show 2026’ya, yaklaşık 80 ülkeden 800’e yakın şirketin katılması beklenirken, 440’tan fazla resmi heyetin ülkeleri adına fuarı ziyaret edeceği öngörülüyor. Etkinliğin 106 bini aşkın ziyaretçi ve 950’nin üzerinde kayıtlı medya mensubu tarafından takip edilmesi bekleniyor. Bu yönüyle WDS, küresel ölçekte önemli bir iş birliği ve iletişim platformu olma özelliği taşıyor.