ASELSAN 2026'da güçlenmeyi ve güç katmayı sürdürecek

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin 2025'teki performansı ve bu yılki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ASELSAN'ın 2025'te 50. yılını kutladığını, bunu da her alanda rekorlar kırarak yaptığını ifade eden Akyol, "Milletimize, devletimize destekleri için teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz, koşturmamız, çabamız milletimizin bekası, refahı, devletimizin ve ordumuzun gücüne güç katmak için. Onların desteğini şükranla anıyoruz. Esas başarı onlarındır" dedi.

Geçen yıl ilk defa 2 milyar dolardan fazla yeni ihracat sözleşmesi imzaladıklarını dile getiren Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ASELSAN tarihinde bir eşik oldu. Toplam ihracat rakamımız yani ihraç edip teslim ettiğimiz ürünlerin rakamı da 1 milyar dolara adeta ramak kaldı. O sınıra geldik. Dolayısıyla ihracat açısından hem yeni sözleşmelerde hem ihracat teslimatlarında tarihimizdeki en yüksek seviyelere ulaştık. ASELSAN bazı ihracat çalışmalarını doğrudan yurt dışına yaparken en az o kadar da Türkiye'deki meşhur, gurur duyduğumuz platformların üzerindeki elektronik sistemlerle yapıyor. 3 ülkeye ilk defa ihracat yaptık. Böylelikle 95 ülkeye ihracat yapabilen bir şirket durumuna yükseldik."

ASELSAN'ın 25 ülkede aktif varlığa sahip olduğunu anlatan Akyol, bu sayede gerçekten uluslararası bir şirket hüviyetine kavuştuklarını belirtti. Ahmet Akyol, 16 ürün için ilk kez ihracat sözleşmesi imzaladıklarını bildirdi.

ASELSAN tarihinin en yüksek satış-teslimat, yeni sözleşme, en yüksek üretim rakamlarına ulaştıklarını vurgulayan Akyol, "ASELSAN'da bir senede 286 bin adet ürün fabrikadan, tesislerden çıkıp son kullanıcılara teslim edildi. 2026'da artık önümüzdeki yıllardan teslimatlarımızı öne çeken bir planla gidiyoruz. Ciddi bir seri üretim kabiliyetine kavuştuk. Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir törende, ağustos ayında, yüzde 40 kapasite artışı sağlayan tesisleri devreye aldık." dedi.

KIZILELMA'dan ALTAY'a ASELSAN katkısı

Akyol, Oğulbey'de 1,5 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi yatırımını inşa ettiklerini söyledi.

Tesisi peyderpey devreye alacaklarını anlatan Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönüyle seri üretim kaslarımızın ciddi arttığını, artık yüksek adetlerde teslimat yaptığımızı ve 2026'da daha fazlasını yapacağımızı rahatlıkla ifade edebilirim. ASELSAN'ın geliştirdiği teknolojiler özellikle gurur duyduğumuz platformlara da güç veriyor. KIZILELMA açısından bu sene dünyada bir ilki daha başardık. Hava-hava atışını yapan KIZILELMA'mızda ASELSAN'ın radarları, arayıcı başlıkları, dost düşman tanıma sistemleri, data linkleri aktif görev yaptı.

Kara tarafında ALTAY teslimatlarında ASELSAN'ın 13 ayrı sistemi envantere girdi ki bunlardan biri dünyada 3 ülkenin yapabildiği Aktif Koruma Sistemi AKKOR. Tankımızla beraber o gururu yaşadık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz çok sayıda gemimizin inşasına bir sürü sistemi, radarları, elektronik harp sistemlerini, su altı sistemlerini, hava savunma sistemlerini veriyoruz."

ÇELİKKUBBE için 2025'te de 100'den fazla unsurun teslimatını gerçekleştirdiklerini belirten Akyol, "ÇELİKKUBBE açısından artık toplu, çoklu teslimatları yaptığımız, ÇELİKKUBBE'nin hava savunma sistemlerini ve radarlarını yurt sathına yaydığımız bir dönemdeyiz. 47 sistemimizi Cumhurbaşkanımızla teslim etmiştik. Yıl içinde devam eden teslimatlarla çok sayıda HİSAR, KORKUT, SİPER, ALP ve benzeri sistemleri ordumuzun envanterine kazandırdık. Bu yıl daha fazlasını Türk milletine, Türk devletine kazandırmaya devam edeceğiz. Bu taraftaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, yürütülen çalışmaların istihdama katkısına değinerek, "Bir taraftan da bütün bu çalışmalar ihracatla, istihdamla ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Bu da önemli bir konu ve özellikle yurt dışından dönüşlerde de ilk defa bu yıl pozitif rakamlara ulaştık. Yani daha az arkadaşımız ayrılıyor. Daha çok arkadaşımız Türkiye'de tekrar ASELSAN çatısı altında görev yapıyor ki 2,5 kat daha fazla arkadaşımız geri geldi. Gerek yurt içinde gerek yurt dışından dönenlerle 2 binden fazla nitelikli istihdam oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Gurur duyulan teknolojilerin devamı gelecek

Ahmet Akyol, KOBİ'lere 4 milyar dolara yakın yeni iş siparişi verdiklerini bildirdi.

Bunun ASELSAN'ın sağladığı ihracat odaklı büyümenin topluma, şirketlere nasıl yayıldığını gösterdiğine işaret eden Akyol, ekosistemi büyüterek devam ettiklerine dikkati çekti.

Akyol, bunların hepsinin sonucu olarak Borsa İstanbul'da Türkiye'nin en değerli şirketi unvanına ulaştıklarını vurguladı.

Önümüzdeki 5, 10, 20 yılın planlarını yaptıklarını paylaşan Akyol, bu hızla büyümeye, gelişmeye, millete gurur duyulan teknolojileri sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sağlık alanının da 2025'te öne çıktığına işaret eden Akyol, "Milletimizin ihtiyaç duyduğu mobil röntgen cihazlarını seri olarak Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Çok yaygın kullanılan kalp akciğer makinesini bu sene envantere alacağız. Diğer başka ekipmanlarımızla da bu alanda da hizmet veriyoruz. Demir yolu sinyalizasyonu gibi sivil, kritik alanlarda ürünlerimiz aktif kullanılıyor. Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni yılda yeni sistemler

Ahmet Akyol, 2026 yılındaki gündem maddelerine ilişkin soru üzerine, şu bilgileri verdi:

"ÇELİKKUBBE bir numaralı önceliğimiz. ÇELİKKUBBE’nin en alçak ve en yüksek katmanlarına yeni yetenekler kazandıracağız. Bu konuda artık ÇELİKKUBBE'nin yurt sathında yaygınlaştığını daha fazla göreceksiniz. Kahraman ordumuza daha fazla hava savunma, radar sistemini sunarken oraya yeni yetenekleri de ekliyoruz. Bir taraftan daha uzun menzilde tespit ve imhaya çalışırken yeni yetenek olarak, bir taraftan da alt katmandaki sürü dronlar gibi maliyeti düşük, çok sayıda yaygınlaşan sistemleri daha etkin nasıl engelleriz konusunda çalışıyoruz.

Bu anlamda EJDERHA Yüksek Güçlü Mikrodalga Silahımızın seri üretimine geçtik, son kullanıcıyla buluşturulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Maliyet etkin şekilde fiziki olarak dronları engelleyen KORKUT 25 ürünümüzü artık sahaya çıkarıyoruz. GÖKBERK Lazer Silahımızı yeni versiyonlarıyla sahaya indirmenin gayreti içerisindeyiz 2026 yılında. Uzun menzilli radarlarımızı yaygınlaştıracağız bu yıl. Hava savunma sistemimiz SİPER'in yeni versiyonlarının çalışmaları devam edecek. Tüm 'kubbeyi' yöneten komuta kontrol sistemimizin de ordumuzun envanterinde yaygın olarak kullanıldığını, daha fazla görev yaptığını göreceksiniz."

Çipte kapasite ve kuantumda altyapı gelişecek

2026'nın aynı zamanda KIZILELMA'nın envantere giriş yılı olduğuna işaret eden Akyol, onunla ilgili radarlar, elektro-optik sistemler, diğer elektronik sistemleri Baykar öncülüğünde orduyla buluşturacaklarını söyledi.

Yeni güdümlü mühimmatların, özellikle TOLUN'un, güdüm kitleri ailesinin yeni versiyonlarının bu yıl görüleceğini bildiren Akyol, bunun yanında temel teknolojilere yaptıkları yatırımlara ilişkin, "Türkiye'nin, ASELSAN'ın ihtiyaç duyduğu bütün askeri çipleri dizayn edebiliyoruz ve üretebiliyoruz. Bununla ilgili kapasite artış yatırımlarımız var. Yeni prosesleri devreye alacağımız yatırımlar var askeri çip teknolojisinde. Bir sonraki aşama olan kuantum çiplerin de altyapı yatırımlarının biraz daha arttığı bir yıl olacak." dedi.

ASELSAN daha fazla ülkede, daha fazla ürünle olacak

Türk savunma sanayi tarafından aynı anda 39 askeri deniz platformunun inşa edildiğine ve tamamında ASELSAN sistemleri bulunduğuna değinen Akyol, oyun değiştirici, düşük görünürlüklü DÜFAS sonarının bu yıl seri olarak gemilere entegre edileceğini ifade etti.

Gemilerin üzerindeki radarların, elektronik harp sistemlerinin, GÖKSUR gibi hava savunma sistemlerinin bu yıl sahaya ineceğini, artık son testlerinin yapılacağını paylaşan Akyol, ASELSAN'ın insansız deniz araçları ve insansız sualtı araçlarının daha fazla konuşulup, devreye girdiği bir yıl olacağını dile getirdi.

Ahmet Akyol, "Suyun altından uzaya, LEO uydulara kadar tüm çalışmalar hız kazanacak. Haberleşme tarafında bütün önemli ürün ve teknolojileri devreye almaya devam edeceğiz. İhracat her zamanki gibi birinci önceliğimiz. Daha fazla ülkede, daha fazla ürünümüzle uluslararası iş birliklerini artırdığımız bir yıl olacak." şeklinde konuştu.