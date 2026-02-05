Türk Hava Kuvvetleri'ne 'milli uçaklar' geliyor

Yeni yılın ilk ayını geride bıraktık. 2025 elbette Türk savunma sanayii için başarılarla dolu geçti. Bilhassa bu alanda kırılan ihracat rekoru ve yeni imzalanan sözleşmeler bu noktada öne çıkıyor. Bu başarı hikayesinin başrol oyuncularından biri de Türk yapımı insanlı ya da insansız hava platformları.

Açık konuşmak gerekirse bundan 20 yıl önce Türkiye’nin kendi hava araçlarını üreteceği ve dünyada bu denli ses getireceği söylense buna inanların sayısı bir elin parmaklarını geçmezdi. Ancak gelinen noktada Türkiye sadece kendi hava araçlarını yapmakla kalmadı. Bunları NATO ve AB üyesi ülkelerden tutun da dünyanın dört bir yanına satabilmeyi başardı.

Bu başarı hikayesinin belki en önemli kırılma noktalarından birini 2026 yılında yaşayacağız. Adını uzun zamandır duyduğumuz kimi uçaklar seri üretime girecek, kimileri envantere alınacak kimi belki de gerçek bir savaşta kendini gösterecek ve ‘combat proven’ olacak.

Savunma sanayii araştırmacısı Ahmet Alemdar, Türk savunma sanayiini yakından takip eden isimlerden biri. KAAN, KIZILELMA, ANKA-3 ya da diğer platformlarla ilgili 2026’da bizi nelerin beklediğini onunla konuştuk.

[Milli Savaş Uçağı KAAN için 2026 hem yeni prototip üretimi hem de gökyüzüyle farklı testler için buluşma anlamı taşıyor.]

“Çekilen onca zahmetin meyvelerini toplama zamanı”

Türk havacılığı açısından kritik bir dönemin eşiğinde olduğumuz görüşüne katılıyor Alemdar. Özellikle son çeyrek asırda çekilen onca zahmetin meyvelerini toplama zamanının geldiğini vurguluyor.

2026’da havacılıkta bir yanda kritik projelerde geliştirme faaliyetlerinin devam edeceğini diğer yanda seri üretim ve teslimatların başlayacağını söylüyor. Ayrıca 2026 yılında sadece Türk havacılığı için değil dünya havacılık tarihine geçecek çeşitli uygulamalar görebileceğimizin altını çiziyor.

Gözler BAYKAR ve TUSAŞ’ta

Bu sene için herkesin aklında KAAN’daki geliştirmeler, KIZILELMA ile ANKA-3’ün envantere girmesi, HÜRJET ve HÜRKUŞ’ta hangi adımların atılacağı gibi sorular var.

2026’da KAAN savaş uçağının yenilenen prototiplerinin üretim aşamasının tamamlanacağını söylüyor Alemdar. Bu prototiplerden en az birinin Haziran 2026’ya kadar ilk uçuşunu yapacağını biliyoruz. Diğer iki prototipten birinin de yine bu yıl içerisinde Gök Vatan’la buluşması bekleniyor. Türk Hava Kuvvetleri’ne 2029’da teslim edilmesi beklenen KAAN için 2026 çok yoğun bir takvime sahip olacak.

TUSAŞ imzalı bir diğer proje olan ANKA-3’te ise seri üretim hazırlıklarında sona gelindi. Alemdar, bu yıl içinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ANKA-3 teslimatı görebileceğimizi vurguluyor. Kuvvet’in uçan kanat formunda insansız jet motorlu ve stealth karakterinde ilk platformu olacak ANKA-III için yüksek adetlerde sipariş bekliyor.

Bu noktada gözlerin çevrildiği bir diğer platform imza BAYKAR’ın gözbebeği KIZILELMA. Ahmet Alemdar, KIZILELMA’nın da bu sene envantere girmesinin beklendiğine işaret ediyor. 2026 yılının insansız savaş uçağı konseptinin Türk ordusunda fiilen operasyonel hale geldiği yıl olacağının altını çiziyor.

[KIZILELMA'nın envantere girmesiyle Türk Hava Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başlayacak.]

HÜRKUŞ için geri sayım başladı

TUSAŞ’ın geliştirdiği HÜRKUŞ ve HÜRJET için de bir parantez açıyor Alemdar. HÜRKUŞ projesinin ilk fazından sonra HÜRKUŞ-2 adıyla daha nitelikli bir çözüme gidildiğini söylüyor. Ve Türk Hava Kuvvetleri’nin de alım için bu doğrultuda hareket edeceğini kaydediyor. İlk fazda üretilen uçakların ise farklı kullanıcılara ihraç edildiği bilgisini veriyor.

Ahmet Alemdar, Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu savaş uçağı olan HÜRJET’te ise ‘son düzlük testlerinin’ devam ettiğini belirtip, devam ediyor:

“İspanya’ya ihracat başarısı da yakalayan HÜRJET’in ilk kullanıcısı Türk Hava Kuvvetleri olacak. TUSAŞ’ın seri üretime başladığı bu sürecin sonunda HÜRJET kritik bir alanda dışa bağımlılığı bitirecek. 2026’da öncü seri üretim HÜRJET’lerin testlerin ardından en geç 2027’de Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesini bekliyoruz.

Daha sonraki süreçte HÜRJET’in farklı versiyonlarıyla ilgili haberler duyacağız. Milli Uçak Gemisi’ne iniş-kalkış yapabilecek bir HÜRJET fikri var. Bu konuda 2026’nın hareketli geçeceği kanattindeyim.

2026’da gözümüzün üzerinde olacağı bir diğer projeyse Türkiye’nin en önemli havacılık / modernizasyon işlerinden kabul edilen ÖZGÜR… Bu çalışmayı, elimizdeki F-16 savaş uçaklarının aviyonik ve yapısal olarak günün harp şartlarına milli imkanlarla hazırlanması olarak düşünebiliriz.

Özgür-I ile F-16 blok 30 düzeyindeki uçaklar, ÖZGÜR-II ile de F-16 blok 40-50 dahil farklı nitelikteki uçaklara milli dokunuşlar olacak. Özgür-I ile sağlanan kazanımların daha ileriye taşınması mümkün. TUSAŞ’ın ana yüklenici olduğu projede yine AESA radardan T-Link’e kadar çeşitli milli kabiliyetlerin F-16’lar üzerinden olgunlaştığını göreceğiz.”

[İlk üretilen Hürjet'ler ihraç edildi. Yeni nesil Hürjet'ler ise bu yıl TSK envanterine girecek.]

“Envanterin en hızlı dönüşümlerinden biri olacak”

Her ne kadar haberimizin temel konusu Türk Hava Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak milli platformlar olsa da kimi gelişmeleri de yok saymak mümkün değil. 2026 farklı açılardan da Türkiye’nin hava gücü bakımından en kritik yıllardan biri olacak.

Ahmet Alemdar da buna dikkat çekiyor ve yukarıdaki tabloya yurt dışından tedarik edilmesi planlanan gelişmiş Typhoon savaş uçaklarının da eklenmesi gerektiğini söylüyor. Alemdar’a göre günün sonunda Türk Hava Kuvvetleri yakın geçmişe oranla çok ciddi bir sıçrama yapacak. Böylece hem nicelik hem nitelik açısından çok ciddi bir güç projeksiyonuna sahip olacak.