Yurt dışından alıyorduk MKE yerlisini üretti: BALKIN göreve hazır

Uluslararası gündemin çok yoğun olduğu bugünlerde kimi kritik adımlar arada kaynayabiliyor. Sene başında MKE’nin duyurduğu ve ‘seri üretim için tamamen hazırız’ dediği BALKIN sistemi de ayrı bir parantezi fazlasıyla hak ediyor.

Mesele sadece BALKIN ve bu sistemin neler kazandıracağı değil... MKE gibi Türkiye’nin en köklü savunma sanayii markalarından birinin deniz platformlarında daha sık görünür olması da dikkat çekici.

Savunma Sanayii ve Denizcilik Uzmanı Kozan Selçuk Erkan ile hem BALKIN’ı hem de MKE’nin yeni ve çok farklı ürünlere imza atabilme yeteneğini konuştuk.

MKE BALKIN ne işe yarıyor?

Bu soruya cevap verirken herkesin anlayabileceği temel bir çerçeve çiziyor Erkan. Bilindiği üzere askeri gemiler için en önemli tehditlerden biri kendilerine doğru hızla gelen düşman füzeleri. Bu füzelerden korunabilmek için farklı seçenekler var. Artık BALKIN da bunlardan biri.

Sistemi en genel haliyle ‘deniz platformlarının koruma seviyesini artıran kritik bir oyuncu’ diye tanımlıyor Erkan. Düşman füzelerini fark ettiğiniz anda BALKIN’ı ateşlediğinizi söylüyor ve “BALKIN içi parçacık dolu bir mühimmat. Düşman füzesini en rahat durdurabileceği bir yerde kendini patlatıyor. Haliyle etrafa çok sayıda şarapnel çıkıyor. Düşman füzenin arayıcı başlığı bu manyetik yoğunluğu hedef gemi sanıyor. BALKIN’ın şarapnellerden oluşturduğu buluta yöneliyor ve oradan çıkamıyor. Böylece tehdit etkisiz hale getiriliyor.” bilgisini paylaşıyor.

[Havada saçtığı parçacıklarla adeta bir 'kalkan' oluşturan BALKIN, düşman füzelere geçit vermeyecek.]

“ABD’den aldığımız üründen çok daha iyi”

Türkiye’nin MKE imzalı BALKIN’dan önce bu yeteneği olup olmadığını da soruyoruz Erkan’a. Daha önce Türk savaş gemilerinde benzer sistemler olduğunu ve bunların da ABD başta olmak üzere yurt dışından tedarik edildiğini vurguluyor. Ancak MKE’nin ürettiği çözümün daha önce kullanılanlara kıyasla hayli gelişmiş olduğunu sözlerine ekliyor.

“Bir ürünü milli olarak geliştirebilmenin belki de en güzel taraflarından biri bu. Sahadaki personelinizin isteklerine göre elinizdeki hamuru şekillendirebiliyorsunuz. MKE aslında BALKIN ile terzi işi bir sistem yaptı. Bu nedenle daha önce tedarik ettiğimiz sistemlerinden daha iyi. Çünkü tam olarak ihtiyacımız olan kabiliyetlerle son hali verildi.” diyor Erkan.

[Uzmanlar, MKE'nin deniz platformlarına yönelik çözümlerinin de son derece değerli olduğu görüşünde.]

“MKE’nin farklı alanlara girmesi son derece isabetli bir karar”

Türkiye’nin askeri gemiler konusunda geldiği nokta ortada… Dünyanın dört bir yanına platform satabiliyoruz. Platformlarla birlikte yerli ve milli alt sistemler, füzeler, bileşenler de ihraç ediyoruz.

MKE BALKIN için de benzer bir senaryo olup olmayacağına dair görüşlerini soruyoruz Erkan’a… Aslında platformlardan bağımsız olarak tekil sistemler de satmaya başladığımızın altını çizip, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Gemiyi satarken beraber gönderdiğimiz sistemler var. Bu cepte. Ancak son zamanlarda tekil olarak da milli sistemleri satıyoruz. Endonezya kendi gemileri için ATMACA füzesi alıyor. Filipinler gemilerinin yakın hava savunmasında GÖKDENİZ’i tercih ediyor. MKE BALKIN’ın da gerek gemilerle gerek tekil olarak ihracat potansiyeli çok yüksek.

MKE’nin son dönemlerde deniz platformlarında daha görünür olması son derece isabetli bir karar. Bu alanda başka bir Türk firmasının ortaya koyduğu ürünün alternatifini yapmaktan uzak duruyorlar. Yerlisi olmayan kritik sistemlere yöneldiler. Bu da yerlileştirme oranını artıyor. Ve buldukları çözüm de yabancı muadilin aynısı olmuyor. Ondan daha iyisini yapmak için canla başla çalışıyorlar. Günün sonunda hem MKE hem Türkiye çok büyük kazanımlar elde ediyor.”