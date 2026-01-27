Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.01.2026 09:32

19 il için fırtına ve sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

19 il için fırtına ve sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, G. Antep, Kilis, Ş. Urfa ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Fırtına ve sağanak beklenen Adana, Adıyaman, Antalya, Burdur, Diyarbakır, Giresun, Hatay, Mersin, Kastamonu, Mardin, Muğla, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa ve Batman için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli,Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

