Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 27.01.2026 08:38

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı. Soruşturma kapsamında aileye yönelik tehdit iddialarıyla ilgili 1 kişi Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 5 şüpheli tutuklandı

Atlas Çağlayan'ın 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ailenin tehdit edilmesi ve sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapanların tespit edilmesine yönelik de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın aile bireylerini, olay sonrasında telefon aracılığıyla gönderilen mesajlarla tehdit ettiği saptanan 5 şüphelinin tutuklandığı, 1 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, F.K'nin ise Şanlıurfa'da gözaltına alındığı kaydedildi.

 

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

ETİKETLER
İstanbul Şanlıurfa Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Berat Kandili pazartesi günü idrak edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
İran: Savaşa tam hazırlık içerisindeyiz
11:45
MEB’den suça sürüklenen çocuklara yönelik rehberlik el kitabı
11:41
ABD’deki soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
11:39
TRT'nin 'Gökkuşağı Faşizmi' belgeseli LGBTQ lobilerinin amaçlarını ele alıyor
11:36
İETT otobüsü karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı
11:31
Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma kararı
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
Kapadokya'da kar altında balon uçuşu
FOTO FOKUS
Metrobüsün motorunda yangın
Metrobüsün motorunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ