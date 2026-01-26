Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
Gündem
AA 26.01.2026 23:34

"Suriye ordusunun operasyonlarının Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Şam hükümetine ait bir karargahtan Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı.

"Suriye ordusunun operasyonlarının Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye sınırlarına yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021'de paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görüntüler, Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir."

ETİKETLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
