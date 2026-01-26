Çok Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 26.01.2026 22:28

İletişim Başkanı Duran: Yıldırım Sondaj Gemisi, güçlü vizyonun en yeni halkasıdır

İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında attığımız her adım, yerli ve milli kapasitemizi güçlendirme hedefimizin somut bir göstergesidir. Yıldırım Sondaj Gemisi bu güçlü vizyonun en yeni halkasıdır" paylaşımını yaptı.

İletişim Başkanı Duran: Yıldırım Sondaj Gemisi, güçlü vizyonun en yeni halkasıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, İstanbul Boğazı'ndan geçen ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen ultra derin deniz sondaj gemisine ilişkin açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Duran, şunları söyledi:

"Türkiye, denizlerdeki enerji arama ve üretim kapasitesini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Enerji filomuza katılan 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi 'Yıldırım', İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'deki görev sahasına doğru yol aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde enerji alanında attığımız her adım, yerli ve milli kapasitemizi güçlendirme hedefimizin somut bir göstergesidir. Yıldırım Sondaj Gemisi bu güçlü vizyonun en yeni halkasıdır. Karadeniz'de sürdürülen çalışmalar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimizin kararlılıkla hayata geçirilmesi yolunda önemli bir eşik olacaktır."

Duran'ın paylaşımında, Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ana ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz özeldir, olduğu gibi güzeldir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
"Suriye ordusunun operasyonlarının Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasına yalanlama
23:32
Metrobüsün motorunda yangın
23:10
Bodrum'da kaçak yapılar yıkıldı
23:28
İtalya'dan İsrail'e protesto notası
23:06
Antalya'da hortum etkili oldu
22:37
"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasına yalanlama
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
Rusya’da dondurucu soğuk: Eksi 40
FOTO FOKUS
Metrobüsün motorunda yangın
Metrobüsün motorunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ