Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kongre merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Şartlar ne olursa olsun Suriyeli Kürtlerin, Suriyeli Türkmenlerin, Suriyeli Arapların yanındayız. Ayn-el Arab'a ilk aşamada 11 tırlık yardım gönderdik. Suriye'deki insani koridorlardan yardım kesintisiz devam edecek.

Suriye'nin birliğine zarar veren terör grupları ortadan kalkmalı.

İran'a herhangi bir dış müdahalenin karşısındayız. İran halkının iradesine saygı gösterilmeli. İran'a yönelik gelişmeleri yakından takip ediyoruz"