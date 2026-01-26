Çok Bulutlu 10ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 26.01.2026 17:43

Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kapsamında PKK'nın tüm şube, uzantı ve illegal yapılanmalarıyla kendisini feshetmesi ve silah bırakması gerektiğini, buna Suriye, Irak, İran yapılanmaları ile Avrupa'daki illegal yapılanmaların da dahil olduğunu açıkça ifade ettik" dedi.

Çelik: PKK tüm uzantılarını feshetmeli
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin kongre merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Şartlar ne olursa olsun Suriyeli Kürtlerin, Suriyeli Türkmenlerin, Suriyeli Arapların yanındayız. Ayn-el Arab'a ilk aşamada 11 tırlık yardım gönderdik. Suriye'deki insani koridorlardan yardım kesintisiz devam edecek.

Suriye'nin birliğine zarar veren terör grupları ortadan kalkmalı.

İran'a herhangi bir dış müdahalenin karşısındayız. İran halkının iradesine saygı gösterilmeli. İran'a yönelik gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

