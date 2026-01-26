Çok Bulutlu 10ºC Ankara
TRT Haber 26.01.2026 16:34

AK Parti'ye katılımlar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı.

AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, partiye yeni katılan yerel yöneticiler için rozet takma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan belediye başkanlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

Törende AK Parti’ye katılan 4 belediye başkanı şunlar oldu:

Mehmet Aydın Konya Çumra Belediye Başkanı, Davut Karadavut Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı, Hasan Turgut Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı, Şenol Öncül Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı.

Rozet takma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısına geçildi.

Toplantıda iç ve dış siyasetteki gelişmeler ile partinin gelecek dönem stratejilerinin ele alınması bekleniyor.

AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
