Gündem
TRT Haber 26.01.2026 22:34

"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddiası dezenformasyon içermektedir. Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir."

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
