TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Ankara'da vatandaşlarla sahurda buluştu

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda Varank'a, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir de eşlik etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Varank, alandaki stantları gezerek vatandaşlara ekmek arası döner ve ayran ikram etti, helva karıştırdı.

Burada konuşan Varank, her yıl ramazan ayında vatandaşlara çağrıda bulunduğunu belirterek, "Bursa'da bir de Ankara'da bunu yapmaya çalışıyorum. Hemşehrilerimizi sahura davet ediyoruz, hemşehrilerimiz de bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bu güzel ortamı oluşturmak, bizlerle beraber olmak için buluşuyorlar. Gelen her bir kardeşimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Varank, ramazanın birlik, beraberlik ve aynı değerler etrafında buluşabilmek olduğunu ifade ederek, sahur sofralarının da toplumun en güzel değerlerinden biri olduğunu söyledi.

"Etrafımız adeta bir ateş çemberi"

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Etrafımız adeta bir ateş çemberi ve bu ateş çemberi içerisinde Türkiye'yi salimen rotasında tutabilmek büyük mücadeleler ve fedakarlıklar gerektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni o rotada tutabilmek, tam bağımsız büyük Türkiye'yi inşa edebilmek için büyük bir mücadele içerisinde. İnşallah bizler de bir, beraber olursak, hep birlikte birbirimize tutunursak, Sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermiş oluruz. Biz öyle inanıyoruz. Bir olduğumuzda da Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey olmaz. Yeter ki beraber olabileceğimiz fırsatları çoğaltalım, kendi değerlerimize sahip çıkalım."