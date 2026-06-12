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Dünya
Reuters 12.06.2026 19:24

Pakistan Başbakanı: Barış anlaşmasının son metni hazır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ve ABD arasındaki barış anlaşmasının son ve uzlaşıya varılmış metninin hazırlandığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı: Barış anlaşmasının son metni hazır

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