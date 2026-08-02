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Türkiye
AA 02.08.2026 04:57

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sema M. yönetimindeki otomobil, Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda Mustafa M. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Sema M. ile araçlarda bulunan Belenay B, Sıla U, Ela B, Nihat M, Deniz M. ve Nezaket M. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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