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Türkiye
TRT Haber 01.08.2026 21:49

FETÖ'den TRT'nin "Asırlık Gece" dizisine karalama kampanyası

TRT tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı "Asırlık Gece" dizisi, FETÖ mensuplarının dijital mecralardaki organize karalama kampanyasının hedefi oldu.

FETÖ'den TRT'nin "Asırlık Gece" dizisine karalama kampanyası

TRT'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini ve o gece yaşanan olayları ekranlara taşıyan "Asırlık Gece" dizisi, yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni topladı.

TRT'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini ve o gece yaşanan olayları ekranlara taşıyan "Asırlık Gece" dizisi, yayınlandığı andan itibaren geniş kitlelerin beğenisini topladı.

Ancak yapımın uluslararası alandaki prestijini hedef alan örgüt mensupları, IMDb başta olmak üzere dijital platformlarda koordineli bir puan düşürme kampanyası başlattı.

FETÖ'den TRT'nin "Asırlık Gece" dizisine karalama kampanyası

Söz konusu sistemli saldırı, popüler sinema veritabanı IMDb'nin oylama istatistiklerine doğrudan yansıdı.

Dizinin IMDb sayfasında, en çok oy kullanılan ülkeler arasında FETÖ'cülerin yoğunlukla yaşadığı, ABD, Almanya, Hollanda ve Belçika'nın yer alması dikkati çekti.

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