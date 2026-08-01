Az Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.08.2026 21:02

Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: 3 Filistinli daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor: 3 Filistinli daha öldü

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı. İsrail'in hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin güneyindeki Hayy er-Reis Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait İHA'nın Gazze kentinin kuzeyindeki Gazali bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Deyr el-Belah kentinin doğu girişine düzenlenen İHA saldırısında da 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sabah Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Üçüncü Cadde'de bulunan Ahmed eczanesi çevresinde bir grup Filistinliyi hedef alan İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı böylece 7'ye yükseldi.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde düzenlediği hava saldırısında yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının ise 174 bin 162'ye yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin Devleti Gazze
Sıradaki Haber
İsrail ordusunda yılbaşından bu yana 17 asker intihar etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
21:20
Trump: Görüşmeler, iyi bir anlaşma imzalamak için İran'ın son şansı
21:34
Danimarka'da askerlik 4 aydan 11 aya çıkarıldı: İlk grup hizmete alındı
21:00
Malatya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra çarptı: 18 yaralı
20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
20:09
Rusya: Ukrayna'nın askeri yük taşıyan gemilerine saldırı düzenledik
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
ABD'deki Ölüm Vadisi'nde sıcaklık 53 dereceyi buldu
FOTO FOKUS
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
Mimaride estetik algımızı mı kaybediyoruz?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ