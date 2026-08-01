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Gündem
AA 01.08.2026 20:46

Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya/Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınlarının tamamen, İzmir/Buca yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yeşil vatan için tek bir alev kalmayana kadar sahada olduklarının altını çizen Yumaklı, orman kahramanlarının hava ve kara unsurlarıyla birlikte yangınlara karşı aralıksız mücadele ettiğini vurguladı.

"Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım"

Yumaklı, vatandaşlara "yangınlara karşı tedbirli olunması" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Antalya/Alanya Tepe Mahallesi, Kocaeli/Dilovası ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. İzmir/Buca yangını da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Dünden bu yana mücadele ettiğimiz Aydın/Çine ve Balıkesir/Susurluk yangınlarını da tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Yeşil vatan hepimizin. Lütfen, dışarıda ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınalım. En ufak bir duman veya alev gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verelim. Bir kıvılcım, bir ormanı yok edebilir."

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Orman Yangını İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
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