Türkiye Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, olimpiyatta Türkiye'yi temsil edecek lise öğrencileri, Ankara'da son hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye genelinde 30 okulun başvurduğu seçme süreci sonucunda, İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Öğrenciler, atomun yapısı, çekirdek, radyasyon, fisyon, füzyon, çevresel radyoaktivite, radyasyon riskleri, radyasyon güvenliği ile nükleer ve radyasyon teknolojilerinin uygulama alanlarını kapsayan yarışma müfredatı doğrultusunda eğitim aldı.

Nükleer bilim ve teknoloji eğitiminde uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen organizasyonda geçen yıl gözlemci olarak yer alan Türkiye, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olimpiyatta ilk kez yarışmacı olarak mücadele edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuna (TENMAK) bağlı Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsünde (NÜKEN) iki günlük uygulamalı eğitimlerini tamamlayan takım, olimpiyatlarda madalya hedefiyle Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğrencilerden Ömer Akan, Türkiye'yi temsil etmekten büyük onur duyduklarını belirterek, "Bu süreç için çok iyi hazırlandık. Umuyoruz ki bu yarışmalarda büyük başarılara imza atacağız. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mert Andaç Kara da "Ülkemizin ilk defa katılacağı bu organizasyonda ülkemize madalyaları getirip bu gururu yaşatmak için heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.