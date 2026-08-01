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Gündem
AA 01.08.2026 18:35

Üsküdar'da Belediye Başkan Vekili 5 Ağustos'ta seçilecek

İstanbul Valiliği, Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni Belediye Başkan Vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

Üsküdar'da Belediye Başkan Vekili 5 Ağustos'ta seçilecek

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklandığı belirtildi.

Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 08.00'de toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

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