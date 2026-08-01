Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü anımsatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Dedetaş'ın, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.