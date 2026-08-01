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Dünya
Guardian 01.08.2026 16:33

SpaceX roketinin Ay'a çakılmasına günler kaldı

SpaceX'e ait kullanım dışı bir roketin gelecek hafta içinde Ay'a çarpması bekleniyor. Saatte 8 bin 700 kilometre hızla gerçekleşecek çarpışma yeni bir krater oluşturacak. Ortaya çıkacak toz bulutu ise bilim insanları tarafından incelenecek.

SpaceX roketinin Ay'a çakılmasına günler kaldı

SpaceX'e ait kullanım dışı bir roketin üst kademesinin gelecek hafta Ay yüzeyine çarpması bekleniyor.

Çarşamba günü Ay'ın Einstein Krateri yakınlarında gerçekleşmesi öngörülen çarpışmanın, saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla meydana geleceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre çarpışmanın oluşturacağı enerji yaklaşık 3 ton TNT'nin patlama gücüne eşdeğer olacak. Bunun sonucunda Ay yüzeyinde yaklaşık 27 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde yeni bir krater oluşması, kilometrelerce yüksekliğe toz ve kaya parçalarının savrulması bekleniyor.

Bilim insanları, oluşacak toz bulutunun Ay'ın yüzey yapısı hakkında önemli veriler sağlayacağını ifade ediyor. Çarpışma öncesi ve sonrasında NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter ile Güney Kore'nin Danuri Ay yörünge aracı bölgeyi görüntüleyerek bilimsel gözlemler yapacak.

Söz konusu olay, Ay'a istemeden çarpan ikinci roket olarak kayıtlara geçecek. Daha önce 2022 yılında Çin'e ait bir roket parçası Ay'ın karanlık yüzüne çarparak iki krater oluşturmuştu.

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