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Dünya
AA 01.08.2026 13:24

İspanya'ya geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ü Fas'a geri döndü, ölü sayısı 67'ye yükseldi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, ölü sayısının 67'ye yükseldiği duyuruldu.

İspanya'ya geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ü Fas'a geri döndü, ölü sayısı 67'ye yükseldi

EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü sürüyor.

Son 30 saatte yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a geçtiğinin tahmin edildiği, gece boyunca yeni bir yasa dışı girişimin kaydedilmediği bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısında artış olduğu ve ölü sayısının 67'ye yükseldiği duyuruldu.

Bu arada ekiplerin, Tarajal Sınır Kapısı'na güvenlik bariyeri kurulumu için çalışmalara başladığı belirtildi.

Sanchez'den AB'ye mektup

El Pais gazetesi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdiğini yazdı.

Sanchez'in, mektubunda Sebte'deki gelişmelerin ardından bazı AB üyesi ülkelerin İspanya'ya yönelik tutumunu eleştirdiği, tüm üye ülkelerin içişleri bakanlarının katılımıyla toplantı talep ettiklerini ilettiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, dün Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

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