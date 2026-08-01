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Türkiye
AA 01.08.2026 13:36

Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı tutuklandı

Barış Mahallesi'nde dün bir markette 11 yaşındaki M.A.D'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.E, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Mersin Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şiddete uğrayan M.A.D'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.

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