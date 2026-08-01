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TRT Haber 01.08.2026 13:27

İletişim Başkanı Duran: Karatepe'nin yakalanması devletimizin kararlılığının göstergesidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe'nin yakalanmasının, devletin kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran: Karatepe'nin yakalanması devletimizin kararlılığının göstergesidir
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Duran, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan Karatepe'nin yakalanmasını, güvenlik güçlerinin başarılı bir operasyonu olarak nitelendirdi.

"Hainlere asla geçit verilmeyecek"

Operasyonun önemine dikkati çeken Duran, şunları kaydetti;

15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te yönelik gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretinin somut bir göstergesidir. Bu başarılı operasyonda görev alan Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır.

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