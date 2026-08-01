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Gündem
AA 01.08.2026 12:59

Ömer Çelik: FETÖ ile mücadele milli bir görevdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin, "Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir" dedi.

Ömer Çelik: FETÖ ile mücadele milli bir görevdir
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubunun yakalandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu iradenin, milletin egemenliğini hedef alan FETÖ'nün saldırısını yenilgiye uğrattığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın hayati öneme sahip o iradesi, milli egemenliğin müdafaası bakımından devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir. Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz."

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