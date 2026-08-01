Bakan Çiftçi: Teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ firarilerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe'nin, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandığını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar"

FETÖ operasyonlarının kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin çelik iradesinden kurtulamazlar. Devletimize, demokrasimize ve millî irademize kasteden hain FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelemizi ilk günkü azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hainlerin saklanma çabalarının sonuç vermeyeceğini belirten Bakan Çiftçi, şunları kaydetti;

Hainlerin Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde saklanma çabaları sonucu değiştirmeyecek; üzerinden 10 yıl değil 100 yıl geçse de teröristleri tek tek yakalayarak adalete teslim edeceğiz. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimiz ile emeği geçen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.