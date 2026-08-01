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Yaşam
TRT Haber 01.08.2026 13:43

CİMER hayallere köprü oldu: Otizmli Osman Marmaray hayalini gerçekleştirdi

Marmaray'ın duraklarını ve anonslarını ezbere bilen 8 yaşındaki otizmli Osman'ın en büyük isteği olan vatman kabinini görme hayali, annesinin CİMER başvurusuyla gerçeğe dönüştü; yetkililerce özel bir programla misafir edilen Osman, sürücü koltuğuna oturarak unutulmaz bir gün yaşadı.

CİMER hayallere köprü oldu: Otizmli Osman Marmaray hayalini gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), bu kez 8 yaşındaki Osman’ın hayalini gerçekleştirmek için köprü oldu. 

Otizm spektrum bozukluğu olan Osman için annesi tarafından CİMER’e başvuru yapıldı. Oğlu Osman’ın toplu taşıma araçlarına, özellikle de Marmaray'a büyük hayranlık duyduğunu, istasyon isimlerini, durak sıralarını ve anonsları ezbere bildiğini ileten anne, bu nedenle sık sık oğluyla Marmaray’da seyahat ettiklerini belirtti.

Anne, başvurusunda, “Sizden ricam bir yolculuk sırasında vatman kabininde seyahat edip gözlemlemesi. Sürücü kısmını aşırı merak ediyor. Olması uygun bir istekse eğer bu olumlu dönüşünüzü bekliyorum” diye yazdı.

CİMER hayallere köprü oldu: Otizmli Osman Marmaray hayalini gerçekleştirdi

Osman için özel program hazırlandı

CİMER başvurusu üzerine Marmaray Yolcu Servis Müdürlüğü ilgili birimleri harekete geçti. Aileyle iletişime geçilerek Osman için özel bir program planlandı. Marmaray Halkalı İstasyonu’na davet edilen Osman ve ailesi, burada misafir edildiler, istasyonu ve vagonları gezdiler, Halkalı-Yeşilköy hattında kısa bir seyahat gerçekleştirerek trene dair detaylı bilgi aldılar.

CİMER hayallere köprü oldu: Otizmli Osman Marmaray hayalini gerçekleştirdi

Hayalini kurduğu koltukta duygulu anlar

Programın en anlamlı kısmı ise Osman’ın uzun zamandır hayalini kurduğu sürücü kabinini ziyareti oldu. Trenin duruş yaptığı uygun bir anda kabine alınan Osman, vatman kabinini inceledi, sürücüden Marmaray’ın nasıl idare edildiği, yolculuk esnasında neler yapıldığı ve kabindeki ekipmanlara dair bilgi aldı, ardından da hayalini kurduğu sürücü koltuğuna oturdu. O anlarda Osman’ın yaşadığı mutluluk hem ailesini hem de organizasyonda görev alan personele duygulu anlar yaşattı.

CİMER hayallere köprü oldu: Otizmli Osman Marmaray hayalini gerçekleştirdi

Marmaray gezisi ardından Osman için hazırlanan tren maketleri, karton maketler, yapbozlar, peluş oyuncaklar ve çeşitli hediyelerden oluşan “Yerli Teknoloji Milli Güç” milli elektrikli tren hediye seti takdim edildi. 

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CİMER Marmaray
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