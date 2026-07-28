Yaz misafirleri geldi: Avlamak ciddi suç!

Türkiye, bitki ve hayvan çeşitliği olarak dünyanın en zengin bölgelerinden biri. Kuşlar açısından da oldukça geniş bir tür çeşitliliği bulunuyor. Türkiye genelinde tespit edilen kuş türü sayısı 500 civarında ancak bunlardan bazıları, sadece yaz aylarını Anadolu coğrafyasında geçiriyor.

[Sarıasma]

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yapılan araştırmalara göre, 315 kuş Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ürüyor. Yaz göçmeni olarak gelip sadece bu mevsimi Türkiye’de geçiren ve sonra tekrar göç eden tür sayısı ise 120. Bunlar, sonbaharla birlikte yeniden göç ediyor.

[Arı kuşu]

Bazıları daha sık görülüyor

Yaz göçmeni olarak Türkiye’ye gelen 120 kuş türü içinde en çok görülenler türler şunlar:

"Yılan kartalı, yaz atmacası, küçük kerkenez, küçük orman kartalı, leylek, kara leylek, alaca balıkçıl, gece balıkçılı, arı kuşu, ibibik, ev kırlangıcı, kır kırlangıcı, sarıasma, kızılsırtlı örümcekkuşu, saz bülbülü, büyük kamışçın, maskeli ötleğen, guguk kuşu, mahmuzlu kızkuşu, bataklık kırlangıcı."

Leylek gibi bazı türler, özellikle kırsal kesimde insanlara daha yakın bir yaşam sürerken, bazı türler ise ormanlar ve milli parklar gibi daha gözden uzak alanları ve sulak bölgeleri tercih ediyor.

145 bin liraya varan para cezası

Yaz göçmeni kuşların Türkiye’ye gelişi üreme amaçlı olduğu için, avlanmaları da yasak. Bu türlerin avlanması durumunda kuş başına 2 bin 200 liradan 145 bin liraya kadar para cezaları veriliyor. Ancak kuşun popülasyonu tehlike altındaysa, bu cezaya ayrıca tazminat cezası da ekleniyor.

[Büyük kamışçın]

Kuşları korumak için orman muhafaza memurları, av ve doğa koruma memurları, saha bekçileri yanında kolluk kuvvetleri, köy muhtarları, ihtiyar heyeti ve av müfettişleri de görevlendirilmiş durumda.

Kaçak avcıları ve kuşlara zarar verenleri elektronik gözler de takip ediyor. Yaban hayatının yoğun olduğu yerlerde ve milli parklarda binlerce fotokapan yanında termal dürbün ve dron gibi cihazlar da gözlem amaçlı kullanılıyor.

[İbibik]

Ancak bunca önleme rağmen yine de istenmeyen olaylar yaşanabiliyor... Kimi zaman avlanma kimi zaman hayvan kaçakçılığı amaçlı olarak, göçmen kuşlara zarar verilebiliyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP yetkilileri, vatandaşların da duyarlı olmasını, kuşlara ve yuvalarına zarar verilmemesini, kaçak avcılık gibi faaliyetlere şahit olunması durumunda mutlaka kolluk kuvvetlerine haber verilmesini istiyor.

Manyas, İzmir, Sultansazlığı, Nallıhan, Birecik, Göksu, Kızılırmak Deltası gibi kuş cennetlerine ve sulak alanlara yakın bölgelerde yaşayanlar ise en çok dikkat etmesi gerekenler...