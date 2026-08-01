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Gündem
AA 01.08.2026 14:24

Bakan Gürlek: Hiçbir hain adaletten kaçamayacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir" dedi.

Bakan Gürlek: Hiçbir hain adaletten kaçamayacak

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devletin, milletin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak, işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir. Bu kararlılığın bir sonucu olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan firari sanık Burkay Karatepe, yıllar süren titiz takip ve çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Firari sanığın yakalanmasında büyük sabır ve kararlılıkla görev yapan kahraman Türk Polis Teşkilatımızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz."

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