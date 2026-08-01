İsrailli avukattan skandal tehdit: Filistinlilerin topraklarını gasbedip hepsini öldüreceğiz

Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Havat Gilad" isimli yasa dışı yerleşim yerinde İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Shimon, bölgedeki Filistin köylerine saldırmakta haklı olduklarını öne sürdü.

Filistinlilere ait arazilerin gasbedildiği sırada bir güvenlik görevlilerinin öldüğünü söyleyen Shimon, "Onlar bir İsrailliyi öldürdükten sonra bence bizim Tel, Sarra, Jit ve Farata'daki herkesi öldürmemiz gerekiyor." dedi.

Shimon, "Bir Yahudi'nin hayatının 10 milyon Filistinliye bedel" olduğunu belirtirken, bunun "ırkçılık" olduğunu söyleyen BBC muhabirine, "Biliyorum ama gerçek bu. Tanrı bizi seçti, bu yüzden kıskanıyorsunuz." yanıtını verdi.

Bir avukat olan Shimon, uluslararası hukukun Batı Şeria'yı işgal altındaki topraklar olarak kabul etmesini ise kabul etmediğini çünkü kutsal kitaplarının orayı kendilerine verdiğini kaydetti.

Shimon, İsrail hükümetini de eleştirerek, "Hükümet ve ordu, Birleşmiş Milletler gibi Filistinliler ve Yahudiler karşı karşıya geldiğinde bizi ayırıyor, Filistinlileri öldürmedikleri için onlar da gelip bizi öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin ikişer silaha sahip olduğunu iddia eden Shimon, "Eğer gözümüzü açmaz ve onları Gazze de dahil İsrail'in tüm topraklarından çıkarmazsak tekrar geri gelirler." görüşünü savundu.

Shimon, Filistinlilere bölgede yaşayabilmek için seçenekler sunarak, "Ya İsrail topraklarında sessizce yaşayın ya da diğer Arap veya Müslüman topraklarına gönüllü olarak göç edin. Eğer bizimle anlaşmak istemez ve gitmek istemezseniz başka seçeneğim kalmaz. Sizi öldürmeliyim ve öldürürüm" ifadelerini kullandı.