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TRT Haber 01.08.2026 15:19

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 52 milyar lira hacim, 253 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 22 ilde "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi bulunan 253 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

22 ilde dolandırıcılık operasyonu: 52 milyar lira hacim, 253 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet güçleri vatandaşları dolandıran suç şebekelerine yönelik dev bir operasyona imza attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 22 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

 

52 milyar liralık dev işlem hacmi

Operasyonlar neticesinde yakalanan 253 şüphelinin banka hesapları ve finansal hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 52 milyar Türk Lirası tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakanlık açıklamasında, suç ve suçluyla mücadelenin tavizsiz devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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