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Gündem
AA 01.08.2026 15:44

Terörsüz Türkiye teklifi partilerin ortak imzasıyla TBMM'ye sunulacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "(Terörsüz Türkiye) Yasa teklifi, inşallah önümüzdeki hafta partilerin ortak bir teklifi olarak TBMM'ye gelecek" dedi.

Terörsüz Türkiye teklifi partilerin ortak imzasıyla TBMM'ye sunulacak

Ayrıntılar gelecek...

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