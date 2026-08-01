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Dünya
AA 01.08.2026 12:53

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 73 bin 349'a yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 349'a çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 73 bin 349'a yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte işgalci İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedeni ile 76 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının 174 bin 162'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.

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