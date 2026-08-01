  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.08.2026 10:13

Lübnan Başbakanı: Ordu ülkenin tamamına konuşlanmadan egemenlik ve istikrar sağlanamaz

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve istikrarın sağlanması için ordunun ülkenin tamamına konuşlanması ve devlet otoritesinin tüm topraklarda tesis edilmesi gerektiğini belirterek, hükümetinin ordunun kapasitesini güçlendirme kararlılığında olduğunu bildirdi.

Lübnan Başbakanı: Ordu ülkenin tamamına konuşlanmadan egemenlik ve istikrar sağlanamaz

Selam, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Lübnan ordusuyla gurur duyduklarını belirten Selam, "Egemenliğimizi yeniden tesis etmemiz, ülkemizde istikrarı sağlamamız ve çocuklarımızın güvenliğini temin etmemiz, silahlı kuvvetlerimizin ülkemizin tamamına konuşlanmasına ve devlet otoritesini güneydeki Nakura'dan kuzeydeki Arida'ya kadar tüm topraklarımızda tesis etmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Selam, hükümetinin Lübnan'ı savunmak ve halkını korumak amacıyla ordunun personel sayısını artırmak, donatımını güçlendirmek ve personelin koşullarını iyileştirmek suretiyle ordunun kapasitesini geliştirme kararlılığında olduğunu vurguladı.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkes birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

İsrail ateşkese rağmen çeşitli bölgelerde saldırılar düzenliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ETİKETLER
Lübnan
Sıradaki Haber
Kuveyt: Hava savunma sistemleri İran'ın İHA saldırılarına karşı devreye girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Emine Erdoğan'dan Dünya Emzirme Haftası paylaşımı
10:12
Kuveyt: Hava savunma sistemleri İran'ın İHA saldırılarına karşı devreye girdi
09:35
Orman yangınlarına havadan müdahale yoğunlaştı
09:28
Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
08:11
Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 9 ölü, 28 yaralı
AKINCI TİHA helikopterden görüntülendi
AKINCI TİHA helikopterden görüntülendi
FOTO FOKUS
FETÖ'nün suikast timindeki terörist böyle yakalandı
FETÖ'nün suikast timindeki terörist böyle yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ