Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.08.2026 08:04

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 9 ölü, 28 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 28 kişi yaralandı.

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 9 ölü, 28 yaralı
[Fotograf: Reuters]

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece başkente füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının yerel saatle 02.36'da başladığı bilgisini veren Kliçko, Kiev'e yönelik balistik füzelerin fırlatıldığını aktardı.

Kliçko, saldırı nedeniyle başkentin farklı merkezlerinde hasarın meydana geldiğini kaydetti.

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı: 9 ölü, 28 yaralı

İlk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini vurgulayan Kliçko, 4'ü çocuk 28 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da Kiev'in 5 farklı semtinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada ise ülkeye yönelik hava saldırısının devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER
Kiev Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Tuna Nehri'nin su seviyesinde düşüş sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı
07:38
Milli Savunma Üniversitesi 10'uncu yılını kutluyor
07:01
Beykoz ve Arnavutköy'de 2 gün denize girmek yasaklandı
06:56
Tuna Nehri'nin su seviyesinde düşüş sürüyor
04:34
Fas'tan İspanya'ya geçen 53 bin düzensiz göçmen geri döndü
02:03
CBS: ABD ve İsrail İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
AKINCI TİHA helikopterden görüntülendi
AKINCI TİHA helikopterden görüntülendi
FOTO FOKUS
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ