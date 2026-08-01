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Dünya
AA 01.08.2026 06:53

Tuna Nehri'nin su seviyesinde düşüş sürüyor

Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan ve 10 ülkenin sınırlarından geçerek Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'nin Sırbistan ve Bulgaristan kesiminde su seviyesinde düşüş devam ediyor.

Tuna Nehri'nin su seviyesinde düşüş sürüyor

Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsünce yapılan açıklamada, Novi Sad kentinden geçen Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düne oranla 2 santimetre azaldığı, su seviyesindeki düşüşün günden güne devam ettiği belirtildi.

Novi Sad'da bazı teknelerin çamurlu zeminde mahsur kaldığı, halkın da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kum adalarını plaj olarak kullandığı gözlemlendi.

Sırbistan medyası ayrıca, Tuna Nehri'nde devam eden düşüşün elektrik üretimini olumsuz etkilediği ve bazı yerlerde sulama faaliyetlerini durma noktasına getirdiğini aktardı.

Sırbistan Meteoroloji Dairesi ise ülkenin yeni bir sıcak hava dalgasına girdiğini belirterek, bugün en yüksek sıcaklığın 38 santigrat derece ölçüldüğü bilgisini paylaştı.

Tuna Nehri'nin su seviyesinde düşüş sürüyor

Uzmanlar, Sırbistan'da etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgasının Tuna Nehri'ndeki su seviyesini daha da düşüreceği uyarısında bulundu.

Tuna Nehri'nin Bulgaristan tarafında da su seviyesi düşüyor

Tuna Nehri'nin Bulgaristan kesiminde de düşük su seviyeleri nedeniyle gemi trafiğinde kısıtlamalar sürerken, çekilen sular tarih öncesi hayvan kalıntılarının ortaya çıkmasını sağladı.

Bulgaristan Tuna Nehri Araştırma ve Bakım İdaresinden (İAPPD) yapılan açıklamada, nehirdeki düşük su seviyelerine rağmen taşımacılığın devam ettiği, ancak bazı kritik bölgelerde gemilerin taşıyabileceği yük miktarı ve seyir kanalı genişliğiyle ilgili geçici kısıtlamalar uygulandığı belirtildi.

Öte yandan düşük su seviyesi, Rusçuk bölgesinde tarih öncesi kalıntıların gün yüzüne çıkmasını sağladı. Rusçuk Tarih Müzesi uzmanları, Rusçuk'a bağlı Ryahovo köyü yakınlarında bulunan ve yünlü mamuta ait olduğu tahmin edilen kalıntıları çıkarmaya başladı.

Çalışmalarda şimdiye kadar alt çene kemiği, uyluk kemiği parçaları, dişler ve çok sayıda kemik parçası bulundu.

Uzmanlar, kalıntıların yaklaşık 10 bin yıl önce bölgede yaşamış genç bir yünlü mamuta ait olabileceğini bildirdi.

Hayvanın o dönemde bataklık olan bölgede yaşamış olabileceği, ancak kalıntıların su yoluyla taşınmış olma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

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