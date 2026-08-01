Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.08.2026 00:02

Üniversitelerdeki idari personelin naklen atanma tercih işlemleri ağustosta yapılacak

Devlet yükseköğretim kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelin karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta yapılacak.

Üniversitelerdeki idari personelin naklen atanma tercih işlemleri ağustosta yapılacak

YÖK, tüm devlet üniversitelerine, memurların karşılıklı olarak naklen atanma süreçlerine ilişkin yazı gönderdi.

Yazıya göre, devlet yükseköğretim kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelden, karşılıklı naklen atanmak suretiyle bir başka yükseköğretim kurumuna geçiş yapmak isteyen ve naklen atanma yasağı kapsamında olmayan personelin, karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tercih yapmak isteyenlerin, "pbs.yok.gov.tr" adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi'ne e-Devlet kimlik doğrulama yöntemiyle giriş yapması gerekiyor.

En fazla 3 tercih yapılabilecek

Sisteme giriş işleminin tamamlanmasının ardından, "Bireysel İşlemler" menüsü altında bulunan "Karşılıklı Naklen Atanma İşlemleri" sekmesi üzerinden en fazla 3 tercih yapılabilecek.

İstanbul haricindeki üniversitelerde görev yapan idari personel, aynı ildeki üniversiteleri naklen atanmak için tercih edemeyecek.

Personelin karşılıklı naklen atanma tercihinde bulunabilmesi için, kadro bilgilerinin üniversitenin Personel Daire Başkanlığınca Personel Bilgi Sistemi'ne eksiksiz ve güncel olarak kaydedilmesi ve tercihleri girilecek personelin bulunduğu kadro ünvanına atanmaya esas öğrenim bilgisinin girilmesi gerekiyor.

Vazgeçenlerin bir sonraki eşleşmede tercihleri alınmayacak

Daha önce "igps.yok.gov.tr" adresinden gerçekleştirilen veri giriş işlemleri, "pbs.yok.gov.tr" adresindeki Personel Bilgi Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra erişilebilen "Personel İşlemleri" menüsü üzerinden yürütülecek. Menüye yalnızca "Üniversite İdari Personel (İGPS)" rolüne sahip kullanıcılar erişebilecek.

Bununla birlikte, eşleşmeye veya atanmaya hak kazandıkları halde atanmaktan vazgeçenlerin bir sonraki eşleşmede tercihleri alınmayacak.

Devlet üniversitelerindeki aynı ünvanlı ve aynı veya benzer hizmetleri yürüten memurların karşılıklı naklen atanması konusunda, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilave atama kontenjanı tahsis edilecek.

ETİKETLER
YÖK Memur
Sıradaki Haber
Cem Küçük tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Bakan Bolat: Sarp Gümrük Kapısı, Asya ülkelerine açılan çok önemli bir geçiş koridoru
00:17
Cem Küçük tutuklandı
23:54
YÖK'ten vakıf üniversitelerine uyarı: Öğrenim ücreti artışı yüzde 25'i geçemeyecek
23:41
Türkiye'den Japonya'daki depremde ölenler için taziye mesajı
00:03
İtalya, Sebte'deki gelişmeler nedeniyle İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı
00:04
AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz
AKINCI TİHA helikopterden görüntülendi
AKINCI TİHA helikopterden görüntülendi
FOTO FOKUS
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
Bakan Yumaklı: Yeşil Vatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ