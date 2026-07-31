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Gündem
TRT Haber 31.07.2026 23:55

Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından tutuklandı.

Cem Küçük tutuklandı

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