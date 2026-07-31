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Gündem
AA 31.07.2026 23:39

Türkiye'den Japonya'daki depremde ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle Japon halkına taziyelerini sundu.

Türkiye'den Japonya'daki depremde ölenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kumamoto'daki depremde çok sayıda can kaybı yaşandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Japon halkına taziye dileklerinin sunulduğu açıklamada, yaralılara acil şifa dilendi.

Kumamoto'da 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 36 kişi yaşamını yitirmişti.

10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.

Eyaletteki tüm enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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