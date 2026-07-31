İtalya, Sebte'deki gelişmeler nedeniyle İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya İçişleri Bakanlığı, İspanya ile Schengen Anlaşması'nın askıya alınmasını kararlaştırdı.

Karar, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin bu sabah Viminale'de başkanlık ettiği Göç ve Sınır Güvenliği Analiz Komitesi'nde en son edinilen bilgilerin ardından alındı.

Piantedosi ile Fransız mevkidaşı Laurent Nunez arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından da Fransa ile İtalya arasında daha önce imzalanmış polis iş birliği anlaşmaları kapsamında iki ülke arasındaki kara sınırında kontrollerin güçlendirilmesinin uygun olacağı konusunda mutabakata varıldı.

İtalya'nın İspanya ile kara sınırı bulunmamasına rağmen alınan karar, iki ülke arasındaki hava ve deniz yoluyla seyahat edenleri etkileyecek ve yolcuların giriş için pasaport göstermesi gerekecek.

Ülkelerin birlikte çalışması gerekiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya ile Schengen uygulamasının geçici olarak askıya alınmasının, vatandaşların güvenliğini korumak ve Avrupa sınırlarını savunmak için gerekli bir tedbir olduğunu belirtti.

Tajani, Sebte'deki göçmen krizinin, Avrupa Birliği sınırlarının yönetiminin üye ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu gösterdiğine işaret ederek, kontrolsüz göç akınlarının ve terör tehdidinin önlenmesi için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.