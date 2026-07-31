Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 57'ye çıktı

İspanya'nın El Pais gazetesinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken ölen düzensiz göçmenlerin sayısında artış oldu.

Sebte'ye yüzerek geçmeye çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısı 57'ye çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Fas'a dönen düzensiz göçmenlerin sayısı 37 bin 500'ü geçti. Bu rakam, Sebte'ye giriş yapan toplam göçmen sayısının yüzde 75'ine denk geliyor.

Arama kurtarma ekipleri, sınır yakınlarındaki sularda Sivil Muhafızlara bağlı Sualtı Faaliyetleri Özel Grubu'ndan (GEAS) iki dalgıç ekibi ve sekiz görevlinin katılımıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sebte'ye geçmeye çalışan kişi sayısının fazlalığı nedeniyle can kaybının önümüzdeki saatlerde artmasından endişe ediliyor.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.