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Dünya
AA 31.07.2026 17:55

On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da on binlerce Filistinli cuma namazını eda etti.

On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, sabah saatlerinden itibaren Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti.

İsrail ordusu, güvenlik önlemleri bahanesiyle Mescid-i Aksa’nın kapıları ve Eski Şehir çevresine çok sayıda takviye kuvvet konuşlandırdı.

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmış, 41 gün sonra 9 Nisan’da tekrar açmıştı.

Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail ayrıca Gazze'ye saldırılarına başladığı son 3 yıldır işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya ulaşarak cuma namazı kılmasına sıkı kısıtlamalar uygulayarak, izin vermiyor.

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