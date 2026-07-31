On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, sabah saatlerinden itibaren Filistinliler Mescid-i Aksa’ya akın etti.

İsrail ordusu, güvenlik önlemleri bahanesiyle Mescid-i Aksa’nın kapıları ve Eski Şehir çevresine çok sayıda takviye kuvvet konuşlandırdı.

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmış, 41 gün sonra 9 Nisan’da tekrar açmıştı.

Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail ayrıca Gazze'ye saldırılarına başladığı son 3 yıldır işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya ulaşarak cuma namazı kılmasına sıkı kısıtlamalar uygulayarak, izin vermiyor.