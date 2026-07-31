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Dünya
AA 31.07.2026 16:46

Fas güvenlik güçleri ile düzensiz göçmenler arasında Septe sınırında arbede yaşandı

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine yasa dışı olarak geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ile Fas güvenlik güçleri arasında sınır bölgesinde olaylar yaşandı.

Fas güvenlik güçleri ile düzensiz göçmenler arasında Septe sınırında arbede yaşandı

Fas'taki Hespress internet sitesinin haberine göre, Fas'ın Fenidek şehrinden Sebte’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Fas güvenlik güçleri sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve TOMA’larla müdahale etti, göçmenler ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Düzensiz göçmenlerin sınırdaki bazı araçları ateşe verdiği, güvenlik güçlerinin ise olaylara karışan çok sayıda düzensiz göçmeni de gözaltına aldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Fas’tan, Sebte’ye geçmeye çalışan en az 34 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

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